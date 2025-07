Incendi devastanti in Sicilia e aziende distrutte, Confcommercio chiede al governatore di erogare congrui ristori

Attualità

Il presidente regionale Manenti: "E' cruciale aiutarle a riprendersi"

Nelle ultime ore la Sicilia è stata attraversata da incendi devastanti che hanno colpito duramente imprese agricole, vivai, aziende del settore primario, magazzini, strutture produttive e commerciali, in varie province dell’Isola, in particolare nel Ragusano, nel Catanese e in altre aree già provate dal caldo estremo e dall’emergenza climatica. Per questo motivo Confcommercio Sicilia ha inviato una richiesta formale di intervento al presidente della Regione affinché possa essere predisposto un congruo ristoro per le imprese colpite dagli incendi nelle province isolane.

“Confcommercio Sicilia – sottolinea il presidente regionale Gianluca Manenti (nella foto) – esprime la massima solidarietà e vicinanza a tutte le imprenditrici e gli imprenditori colpiti da questi eventi tragici, che mettono in ginocchio non solo l’economia locale, ma anche la speranza di intere famiglie e territori. In poche ore sono andati in fumo sacrifici di anni, lavoro, investimenti, sogni costruiti con fatica e determinazione. Ma da questa ferita nasce anche un appello alla resilienza e alla solidarietà, perché il tessuto economico siciliano, sebbene fragile, ha mostrato più volte di saper reagire con dignità e orgoglio. Non siete soli”.