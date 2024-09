Indice pmi composito sale ad agosto nell’area euro a 51 punti

agenzia

I servizi a 52,9 al massimo da tre mesi

ROMA, 04 SET – L’indice Hcob pmi composito dell’Eurozona è salito ad agosto a 51 punti dai 50,2 di luglio al valore massimo in 3 mesi.L’indice dei servizi è salito a 52,9 dai 51,9 di luglio.La crescita dell’eurozona è stata alimentata interamente dall’attività terziaria, in rialzo al tasso più rapido in tre mesi. La produzione manifatturiera ha continuato a contrarsi, estendendo l’attuale sequenza di declino industriale a 17 mesi. Il motore trainante dell’accelerazione dell’eurozona di agosto è stata la Francia, dove la produzione del settore privato ha indicato il più rapido aumento da maggio 2022. L’Indice Hcob Pmi dei servizi in Italia, è lievemente diminuito passando da 51,7 di luglio a 51,4 di agosto. I dati segnalano un altro mese di crescita della produzione che però è il più debole in sette mesi. Gli indici Hcob Pmi composito e dei servizi in Germania sono scesi ancora ad agosto. L’indice composito è calato a 48,4 punti dai 49,1 di luglio al minimo da 5 mesi; quello dei servizi è sceso a 51,2 punti dai 52,5 di luglio, mantenendosi comunque sopra la soglia di crescita dei 50 punti.

