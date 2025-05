Indipendenza digitale in Italia, in arrivo il Libro bianco

agenzia

A Roma il 27 maggio conferenza di Supercom con Butti

ROMA, 22 MAG – È in arrivo un libro bianco sull’Indipendenza digitale in Italia che presenterà le tecnologie alternative a quelle extra Ue in settori strategici come il cloud e la cybersecurity. Come gestire infrastrutture, dati e tecnologie critiche in modo autonomo, evitando rischi di dipendere da soggetti terzi, sarà al centro della conferenza “Indipendenza Digitale – Un patto per il futuro economico e tecnologico dell’Europa e degli europei”, organizzata da Supercom e promossa da Key4biz, a Roma il 27 maggio. Durante l’evento, a cui parteciperà tra gli altri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Alessio Butti, sarà illustrato il primo Rapporto sull’Indipendenza digitale in Italia, da cui nascerà il Libro bianco da presentare in autunno al governo e agli stakeholder.

