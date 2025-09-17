Inflazione Eurozona a agosto limata a 2%, stabile da luglio

agenzia

La precedente stima flash di Eurostat. Italia +1,6%

BRUXELLES, 17 SET – Il tasso di inflazione annuale dell’area dell’euro è stato del 2% ad agosto 2025, stabile rispetto a luglio. Lo afferma Eurostat limando la stima ‘flash’ data a inizio mese al 2,1%. L’inflazione nell’Ue è stata del 2,4%, stabile rispetto a luglio. I tassi annuali più bassi sono stati registrati a Cipro (0%), Francia (0,8%) e Italia (1,6%) . I tassi annuali più alti sono stati registrati in Romania (8,5%), Estonia (6,2%) e Croazia (4,6%).

