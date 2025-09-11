Inflazione Usa agosto accelera a 2,9%, in line con le attese

agenzia

L'indice core segna un +3,1%

NEW YORK, 11 SET – I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono saliti del 2,9%, in linea con le attese e in accelerazione rispetto al 2,7% di luglio. Su base mensile l’aumento è stato dello 0,4%, oltre il +0,3% su cui scommetteva il mercato. L’indice core, al netto di energia e alimentari, ha segnato un +3,1% su base annuale e dello 0,3% rispetto al mese precedente, in linea con le attese.

