Innovazione, da oggi è attivo lo sportello virtuale di Compagnia delle Opere Sicilia

Imprese

Il focus è su digitalizzazione e progettazione europea

Per tutte le imprese siciliane che vogliono approfondire le opportunità legate alla digitalizzazione, comprendendo a fondo gli strumenti a disposizione e facendosi accompagnare nella relativa progettazione europea e nella comprensione della normativa comunitaria, dal 16 settembre 2024 è attivo lo Sportello Innovazione di Compagnia delle Opere Sicilia. Uno sportello virtuale, accessibile direttamente online, per ottenere subito un primo consulto e poi un percorso di affiancamento garantito dalle competenze del team di coordinatori del Tavolo Innovazione e progettazione europea, composto da Danilo Mirabile, Managing Director di Entopan Innovation S.r.l. e Founder Beentouch S.r.l., Natascia Arcifa Consulente legale e abilitata alla professione di Avvocato, con specializzazioni sulla privacy e studiosa di diritti umani e nuove tecnologie, Emanuele Accardo, founder di Beentouch Srl, IT Manager e Tech Expert, e Giusy Giarracca di Masterboss Italia.

«Siamo orgogliosi di lanciare lo Sportello Innovazione di Compagnia delle Opere Sicilia», commenta Danilo Mirabile, coordinatore senior del Tavolo: «Offriremo alle aziende e ai professionisti del nostro territorio l’opportunità di avere un aiuto tangibile e accedere a strumenti reali per la digitalizzazione e i finanziamenti. Crediamo fortemente che il supporto mirato e la consulenza qualificata possano rappresentare una leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo sostenibile delle nostre realtà imprenditoriali, contribuendo così a creare un impatto positivo e duraturo sull’economia locale. Il nostro presidente Salvatore Motta ha esortato tutta la nostra realtà associativa a essere sì luogo di pensiero e di condivisione, ma a concentrarsi soprattutto sull’operatività reale delle imprese. Questa per noi rappresenta una azione concreta e rara nel contesto generale del mondo associativo odierno».

«Tutte le nostre filiere sono impegnate in questa direzione», sottolinea la direttrice di Cdo Sicilia Claudia Fuccio: «Il futuro delle imprese ha cambiato paradigma da tempo, per questo un’associazione come la nostra è chiamata a ripensare il proprio ruolo con approcci dedicati alle esigenze specifiche. Basti pensare alle difficoltà che le aziende oggi hanno a comprendere e a sfruttare un’opportunità come quella rappresentata dall’intelligenza artificiale e a farne uso (secondo il rapporto 2024 dell’ISTAT, solo il 5% delle imprese italiane la sta cogliendo), eppure non si tratta più di una semplice tecnologia emergente: può rappresentare davvero il cuore di una profonda innovazione dei modelli di business e dell’organizzazione strategica e produttiva».