Inps, 817mila domestici nel 2024, badanti superano colf

agenzia

Per la prima volta, sono il 50,5% del totale

ROMA, 18 GIU – Nel 2024 i lavoratori domestici con almeno un contributo versato all’Inps sono stati 817.403, in flessione per il terzo anno consecutivo (-3% rispetto al 2023) dopo la forte regolarizzazione registrata con la pandemia. Lo sottolinea l’Inps nell’Osservatorio sul lavoro domestico pubblicato oggi. Nel 2024 la quota della tipologia di lavoro “Badanti” è stata del 50,5% superando per la prima volta la quota “Colf” (49,5%), dato legato all’invecchiamento della popolazione. Anche la forza lavoro nel settore invecchia rapidamente. Tra i lavoratori domestici il 44,3% ha un’età superiore ai 55 anni con il 25,7% che supera i 60.

