Inps, arrivate 400mila domande per bonus psicologo

Potranno averlo tra l'1,67% e il 5% dei richiedenti

ROMA, 06 GIU – Sono 400.505 le domande per il bonus psicologo arrivate all’Inps entro il 31 maggio, data limite per le richieste. Lo si legge in un messaggio dell’Istituto. Riusciranno quindi ad avere il bonus tra l’1,67% e il 5% dei richiedenti dato che lo stanziamento è di 10 milioni e l’importo che può essere assegnato va dai 500 ai 1.500 euro. In pratica potranno avere il beneficio tra 6.666 e 20mila persone. Poiché la graduatoria è legata all’Isee e lo prenderanno quindi coloro che hanno l’Isee più basso (che hanno diritto all’importo più alto) i beneficiari saranno probabilmente vicini a 6.666, quindi meno di due ogni 100 domande presentate.

