Inps, aumento speranza vita coerente, +3 mesi per pensione

agenzia

'C'è margine temporale per legislatore per bloccare aumento'

ROMA, 10 APR – La speranza di vita a 65 anni ha raggiunto i 21,2 anni e questo aumento è coerente con le previsioni di un incremento di tre mesi dei requisiti per la pensione di vecchiaia e per quelli dell’anticipata a partire dal 2027. Lo hanno affermato i rappresentanti dell’Inps in una audizione sulla transizione demografica ricordando che per l’incremento è necessario un decreto del ministero dell’Economia entro il 2025 “Esiste quindi un margine temporale di intervento – dicono – qualora il legislatore decidesse, come avvenuto in passato, di sterilizzare gli aumenti dei requisiti”. Nella memoria presentata in Parlamento si stima che la spesa pubblica per le pensioni raggiunga nel 2025 il 15,3% del Pil a quota 289,35 miliardi. La spesa rispetto al Pil poi crescerà ancora fino a toccare il 17,1% nel 2040 con l’uscita verso la pensione delle generazioni del baby boom. .Successivamente, il rapporto tra spesa pensionistica e Pil è previsto decrescere progressivamente, portandosi al 16% nel 2050 al 14,1% nel 2060, “rimanendo piuttosto stabile per il decennio successivo”. IL sistema comunque va monitorato ma è sostenibile. Il sistema pensionistico – si legge – va comunque monitorato nei prossimi trent’anni. Tuttavia, non vi sono ragioni per ritenere che lo stesso non sia in grado di garantire le prestazioni cui è preposto”.

