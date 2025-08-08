Inps, congedo anche a genitore intenzionale in coppia di donne

Direttive

In applicazione sentenza Corte Costituzionale

Anche il genitore intenzionale in una coppia di donne ha diritto al congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni dopo la nascita di un figlio, raddoppiato a 20 in caso di oi parto plurimo. Lo chiarisce l’Inps in un messaggio dopo la sentenza della Corte che ha dichiarato illegittimo il non riconoscimento di tale diritto. Questa pronuncia della Corte – spiega l’Inps – produce effetti diretti nell’Ordinamento giuridico italiano e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA