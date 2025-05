Inps, in 3 mesi 2025 spesi per assegno unico 4,86 miliardi

agenzia

Per a 5,96 milioni famiglie, 9.426.283 figli coinvolti

ROMA, 14 MAG – Nei primi tre mesi del 2025 sono stati erogati nel complesso 4.864,3 milioni di euro per l’assegno unico e universale per i figli a carico. Hanno ricevuto in media ogni mese l’assegno 5,96 milioni di famiglie per 272 euro medi a nucleo. I figli coinvolti sono stati oltre 9,4 milioni per una media di 172 euro a figlio. A marzo le famiglie che hanno ricevuto l’assegno sono state 5.931.661 per 9.369.322 figli (1.547,8 milioni la spesa nel mese). In media a marzo le famiglie hanno ricevuto un’erogazione da 261 euro (165 euro in media per figlio).

