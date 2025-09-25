Inps, in 4 anni saldo +1,97milioni posizioni lavoro

agenzia

Tra giugno 2021 e giugno 2025

ROMA, 25 SET – Tra giugno 2021 e giugno 2025 l’Inps ha rilevato un saldo positivo per le posizioni di lavoro per 1.976.914 unità. Lo si legge nell’Osservatorio sul mercato del lavoro dell’Inps secondo il quale il saldo positivo per il tempo indeterminato è stato di 1.287.973 unità. Il risultato è stato possibile soprattutto grazie al settore dell’alloggio e la ristorazione con 481.714 unità complessive in più (160.326 a tempo indeterminato), del commercio (+260.723 il saldo complessivo) e delle costruzioni con 286.150 unità in più su giugno 2021. Rispetto a giugno 2024 si registra un saldo positivo di 351.789 unità (325.285 per i contratti stabili).

