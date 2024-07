Inps, in 5 mesi erogati 8,12 miliardi con Assegno unico

agenzia

A quasi sei milioni di famiglie, 9,4 milioni i figli coinvolti

ROMA, 16 LUG – Nei primi cinque mesi dell’anno l’Inps ha erogato oltre 8,12 miliardi di euro con l’assegno unico a quasi sei milioni di famiglie. E’ quanto emerge dall’Osservatorio sull’assegno unico secondo il quale la media mensile dei nuclei che hanno ricevuto il beneficio nel 2024 è di 5.998.644 unità. Nel 2023 per l’assegno unico erano stati spesi 18,17 miliardi. A maggio hanno ricevuto l’assegno nel complesso 5.966.107 famiglie per una spesa di 1.581,9 milioni. Sono stati 9.460.811 i figli coinvolti a maggio. L’importo medio per famiglia sempre a maggio è di 265 euro mentre l’importo medio a famiglia è di 167 euro.

