Inps, l’IA per incrociare domanda e offerta di lavoro

La applica il Siisl, la piattaforma per inclusione e formazioone

ROMA, 05 APR – Arriva l’Intelligenza Artificiale per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. La piattaforma Siisl – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa – applica l’Intelligenza Artificiale e propone, in via sperimentale ai beneficiari del Supporto Formazione e lavoro (Sfl) e dell’Assegno di Inclusione (ADI) che accedono alla piattaforma nel percorso di attivazione lavorativa, le offerte di lavoro più consone rispetto al proprio profilo professionale. Con l’IA il Sistema calcola un “indice di affinità” delle offerte di lavoro presenti su Siisl rispetto ai curricula. Lo comunica l’Inps.

