Inps, per Isee prestazione universale vale nucleo ristretto

agenzia

Prestazione per over80 non autosufficienti,Isee entro 6mila euro

ROMA, 11 GIU – Le persone anziane con almeno 80 anni non autosufficienti e titolari dell’indennità di accompagnamento potranno chiedere la Prestazione universale, indennità che può arrivare a 850 euro al mese per fare fronte al pagamento dell’assistenza avendo un Isee sociosanitario fino a 6mila euro anche se questo Isee è ristretto, ovvero fa riferimento a un nucleo familiare più contenuto rispetto a quello ordinario. Lo chiarisce l’Inps con un messaggio. “A seguito delle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si comunica – sottolinea l’Inps – che ai fini del riconoscimento della Prestazione universale deve essere ritenuto valido anche un Isee recante un nucleo ristretto qualora il valore dell’attestazione risulti non superiore a 6mila euro. Restano invariati gli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni per il riconoscimento della prestazione”. In applicazione delle nuove indicazioni, l’Istituto procederà d’ufficio al riesame delle domande presentate accettando anche le richieste di Prestazione universale in presenza di un’attestazione Isee recante un nucleo ristretto non superiore a 6mila euro. Le istanze saranno sottoposte nuovamente ai controlli centralizzati e, ove necessario, alle eventuali successive verifiche da parte delle Strutture territoriali e, in caso di esito positivo del riesame, verranno trasmesse ai Centri Medici Legali per la valutazione sanitaria.

