Integrare lavoratori stranieri, Fincantieri lancia Step2Connect

TRIESTE, 19 DIC – Fincantieri lancia Step2Connect, una Web App per facilitare l’integrazione sociale dei lavoratori stranieri nelle comunità ospitanti, strumento di mediazione interculturale digitale in grado di fornire contenuti pratici e specifici per guidare i lavoratori stranieri nel sistema italiano. Step2Connect prevede una fase pilota che coinvolgerà i dipendenti delle ditte dell’indotto dei cantieri di Monfalcone (Gorizia) e Marghera (Venezia). Nella piattaforma Step2Connect gli utenti possono trovare guide pratiche, quiz interattivi e una chat avanzata basata sul Large Language Model, progettata per orientare verso i più utili contenuti su temi come burocrazia, buone pratiche, sistema sanitario ed emergenze. Step2Connect rientra all’interno di Fincantieri everyDEI, il programma attraverso il quale il Gruppo ha fatto del proprio impegno in ambito diversità, equità e inclusione un pilastro della sua identità, alimentando una cultura aziendale sempre più aperta che promuova il rispetto e l’ascolto. L’iniziativa è stata sviluppata nell’ambito di “Includere per Crescere”, in collaborazione con Elis, nasce dalle esperienze positive già maturate nei cantieri liguri di Fincantieri dove sono stati attivati sportelli fisici di mediazione culturale. Particolare attenzione è riservata anche al benessere familiare dei lavoratori del sistema Fincantieri e delle loro famiglie e per questo è stato lanciato il servizio di mediazione socio- sanitaria nato dalla collaborazione con ASL. Altra iniziativa Fincantieri per i lavoratori stranieri è quella dei corsi di lingua italiana, partiti a inizio anno nello stabilimento di Riva Trigoso e lanciati a novembre anche in quelli di Monfalcone e Sestri Ponente.

