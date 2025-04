Intermonte, per le Borse fase critica, schiarite a fine anno

agenzia

Cesarano, c'è sfiducia nei treasuries ma può aiutare la Fed

ROMA, 18 APR – Borse nella fase critica dell’anno, con possibilità però di schiarite verso fine 2025. Treasuries Usa sotto pressione, ma col paracadute della Fed, a differenza dell’azionario che si sente ‘abbandonato’, per ora, dalla banca centrale e dalla Casa Bianca. E oro compratissimo: con uno sfondo geopolitico insidioso, dove Taiwan è il punto di caduta dello scontro finanziario fra Usa e Cina, le banche centrali di Cina, India, Turchia diversificano dai dollari per approvvigionarsi del metallo prezioso: un trend destinato ad accelerare se Cina e India volessero anche solo avvicinarsi ai livelli occidentali di copertura delle riserve attraverso lingotti. E’ lo scenario descritto da Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte, che vede l’atteggiamento di Trump culminato con dazi stellari e la voglia di disimpegno militare da teatri che non siano l’Indo-pacifico come “imperial fatigue”, stanchezza imperiale. Per la Borsa, che oggi si sente ‘abbandonata’ dai vincoli della Fed da una parte, e dal disinteresse di un’amministrazione Trump più attenta al suo elettorato popolare, “questo periodo è quello più pericoloso”, spiega Cesarano. Deve prima finire la fase negoziale sui dazi, che si prolungherà almeno fino a giugno, e poi sarà possibile “un buon finale su mercati a fine anno”.

