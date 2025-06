Intesa Cisambiente-Anas per impiego di pneumatici fuori uso

agenzia

Obiettivo è utilizzo di questi materiali nelle infrastrutture

ROMA, 25 GIU – Cisambiente Confindustria e Anas hanno firmato un Protocollo di intesa per promuovere l’impiego, nelle opere infrastrutturali, di granulato di gomma e polverino provenienti da pneumatici fuori uso (Pfu). Nel renderlo noto con un comunicato, l’associazione che rappresenta il settore industriale Ambiente, Sostenibilità, Energia Rinnovabile e Bonifiche, spiega che la collaborazione con Anas “prevede la definizione di linee guida su aspetti tecnici, la presentazione di proposte normative congiunte e attività di sensibilizzazione per veicolare l’informazione del settore. L’obiettivo è favorire l’utilizzo sistematico di questi materiali nelle infrastrutture valorizzando il recupero di materie da rifiuti” e che danno buone performance. “Anas, che gestisce oltre 32.000 chilometri di strade e autostrade, ha fatto suo l’impegno per la sostenibilità – evidenzia l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme – Il Contratto di Programma 2021-2025 prevede investimenti per circa 44 miliardi di euro, con un focus sul potenziamento e la sicurezza della rete, incluse opere di mitigazione ambientale e l’uso di materiali riciclati”. Il direttore generale di Cisambiente Confindustria Lucia Leonessi rileva come “da pneumatici fuori uso si recupera materia da reintrodurre nella produzione” e l’accordo siglato conferma l’attività dell’associazione “al fianco delle aziende che investono nel riciclo e testimonia l’impegno per consolidare un modello di industria competitiva e capace di soluzioni avanzate e sostenibili”. “La firma di questo protocollo rappresenta un autentico punto di svolta per il nostro settore” sottolinea infine Roberto Bianco, presidente di Greentire e alla guida di GommAmbiente, l’area di Cisambiente Confindustria che rappresenta e valorizza l’intera filiera dei rifiuti in gomma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA