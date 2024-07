Intesa dei sindacati con Wartsila ed Msc

agenzia

In 261 passeranno da finlandesi a Mediterranean Shipping Company

TRIESTE, 05 LUG – Dopo due giorni di trattative è stata raggiunta un’intesa tra sindacati e Wartsila Italia e Msc: 261 lavoratori passeranno dalla multinazionale finlandese a Msc nel mese di luglio. Per la durata del passaggio sarà in vigore la proroga del contratto di solidarietà che scadrà il 31 luglio 2024. Ai lavoratori trasferiti, Wartsila garantirà un incentivo di 17.400 euro in aggiunta alle competenze previste dalla legge. Msc garantirà l’anticipo della Cigs con un integrazione di 210 euro al mese per i prossimi 24 mesi. E’ di 110 euro il superminimo collettivo che Msc garantirà ai lavoratori trasferiti.

