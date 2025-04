Intesa Eni con argentina Ypf sul progetto Gnl a Vaca Muerta

agenzia

Firmato un memorandum con l'argentina YPF

MILANO, 14 APR – Il gruppo italiano Eni e la compagnia petrolifera partecipata argentina Ypf hanno siglato un memorandum d’intesa per la cooperazione sullo sviluppo del progetto ‘Argentina LNG’ per il trasporto, liquefazione e successiva esportazione del gas prodotto dal giacimento patagonico di Vaca Muerta, seconda riserva non convenzionale al mondo. Lo riferisce una nota ufficiale di Ypf emessa al termine della riunione tenutasi oggi a Milano tra l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il presidente e ceo della compagnia partecipata argentina, Horacio Marín. L’intesa, si legge nel documento, sancisce l’interesse di Eni non solo nell’acquisto del gas prodotto da Ypf, principale operatore del giacimento, ma anche nello sviluppo degli impianti upstream, il trasporto e la liquefazione mediante due unità Gnl galleggianti da 6 MTPA ciascuna, per un totale di 12 MTPA. “Siamo estremamente lieti di firmare questo accordo con Eni, che ci consentirà di accelerare i tempi del progetto ‘Argentina Lng’. Stiamo riscontrando un notevole interesse a livello globale, sia da parte delle principali società di produzione che dei paesi interessati ad acquisire il gas di Vaca Muerta”, ha dichiarato Marín. “La scelta di Eni da parte di YPF come partner strategico riflette la competenza specifica e distintiva che abbiamo sviluppato nei progetti GNL in Congo e Mozambico e il riconoscimento della nostra leadership globale nell’esecuzione di progetti che utilizzano questa tecnologia”, ha affermato Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni.

