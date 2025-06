Intesa Osn (Fincantieri/Leonardo), Occar e Marina per Fremm

agenzia

Contratto supporto in esercizio per TLSM2. Rafforzata sinergia

TRIESTE, 24 GIU – Orizzonte Sistemi Navali (OSN), la joint venture partecipata da Fincantieri (51%) e Leonardo (49%) e OCCAR (Organisation for Joint Armament Co-operation) hanno firmato un contratto di supporto in esercizio Through Life Sustainment Management (TLSM 2). Il TLSM2 è un contratto di supporto in servizio del valore di circa 764 milioni di euro (di cui circa 335 milioni in opzione) della durata di 5 anni e mezzo, di tutti i sistemi e apparati delle unità FREMM costruite e consegnate da OSN alla Marina Militare. Esso prosegue una collaborazione che le parti definiscono “strategica” e “di lunga data” avviata con la consegna delle prime fregate FREMM e il relativo supporto logistico. L’accordo è stato sottoscritto dall’a.d. di Orizzonte Sistemi Navali, Giovanni Sorrentino, e dal Direttore di OCCAR, Joachim Sucker. OSN precisa che “sono contestualmente in fase di firma i relativi contratti di sub-fornitura con Fincantieri e Leonardo, che rispettivamente avranno un valore di 265 milioni (di cui 130 in opzione) e 190 milioni (78 in opzione) oltre che con le altre aziende del comparto, tra cui MBDA, Elettronica e TMDS”. Il contratto “introduce un modello di sinergia ancora più innovativo e integrato tra industria nazionale ed estera e la Marina Militare”. Tra i partner industriali coinvolti figurano MBDA, Elettronica e numerose piccole e medie imprese del comparto navale ed elettronico italiano. Le manutenzioni saranno eseguite nei periodi di sosta delle unità. Pierroberto Folgiero, ad e d.g. Fincantieri, sostiene che il supporto post-vendita è “oggi una capacità strategica tanto determinante quanto la costruzione stessa delle navi” sottolineando che “si è consolidata una simbiosi profonda tra la Marina Militare e Fincantieri, fondata su una collaborazione strutturata, continuativa e ancorata a una fiducia reciproca”. Folgiero segnala che “Fincantieri sta investendo con decisione nel potenziamento dell’offerta di servizi post-vendita, attraverso una linea di business dedicata”. Giovanni Sorrentino, ad di OSN, parla di “visione condivisa tra Forze Armate e Industria, orientata a garantire efficienza, innovazione e continuità nel supporto logistico” sottolineando “il valore della cooperazione e l’impegno con cui costruiamo insieme il futuro della difesa”. Per Leonardo, “il previsto contratto di sub-fornitura, rappresenta un’operazione con parte correlata di minore rilevanza in virtù del valore del contratto e degli indici di rilevanza applicabili alla fattispecie”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA