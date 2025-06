Intesa Sanpaolo e Symbola raccontano la competitività italiana

agenzia

Il rapporto sarà presentato a Mantova. Diretta su ANSA.it

MILANO, 11 GIU – Il racconto e l’analisi dei fattori più significativi della competitività italiana saranno al centro del rapporto di Fondazione Symbola ‘Coesione è Competizione’, realizzato con Unioncamere, Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Aiccon, Ipsos e Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che sarà presentato il 13 giugno a Mantova, nell’ambito del ventitreesimo seminario estivo di Symbola intitolato ‘Se l’Italia fa l’Italia’. Il rapporto pone particolare attenzione verso gli aspetti che non vengono colti dagli indicatori economici più diffusi, sottolineando l’importanza della collaborazione per le imprese. Alla presentazione interverranno, tra gli altri, il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro (con videomessaggio) e Stefania Trenti della Direzione Studi e Ricerche Economiche. Il rapporto sarà presentato presso il teatro Scientifico del Bibiena di Mantova. L’evento sarà trasmesso anche in streaming su ANSA.it.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA