Intesa Sanpaolo premia le piccole aziende sostenibili italiane

Parte da Torino il programma tra le 120 imprese selezionate

TORINO, 27 FEB – Intesa Sanpaolo premia centoventi piccole aziende che si sono distinte in progetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. A loro è dedicato ‘CresciBusiness Progettiamo Sostenibile’, la nuova edizione del programma rivolto alle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione, che si articolerà da oggi ad aprile in un percorso a tappe attraverso tutta l’Italia per incontrare ciascuna di queste imprese. Tutte le aziende che partecipano al programma sono caratterizzate da una dimensione ridotta, alle prese con la sfida della crescita, riconoscendo agli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance un valore non solo etico, ma anche di business. Il viaggio, che parte oggi da Torino, farà conoscere centoventi imprese esemplari come i ristoranti plastic-free o le strutture ricettive realizzate con materiali edili sostenibili. O ancora, le attività che sostengono l’occupazione femminile, che dimostrano una forte attenzione verso il benessere dei propri dipendenti, che hanno adottato pratiche per una buona governance. Una delegazione della banca, insieme al direttore regionale, visiterà queste aziende una ad una, nelle grandi città fino ai piccoli centri di provincia. Per ciascuna sono previsti percorsi di crescita nei tre ambiti oltre ad attività di formazione e workshop. “Confermiamo il nostro impegno nell”accompagnare la crescita sostenibile di tutte le imprese, che siano pmi, startup o piccole realtà a gestione individuale e famigliare. Per ascoltare le esigenze di queste ultime abbiamo azzerato per tutto il 2025 le commissioni da micropagamenti pos fino a 10 euro. Al contempo continuiamo a mettere al centro della nostra strategia la sostenibilità, leva di sviluppo anche in piccole aziende virtuose – sottolinea Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei territori Intesa Sanpaolo – un processo che promuoviamo e al quale abbiamo contribuito con quasi 10 miliardi di credito fino a dicembre scorso, erogati a realtà imprenditoriali di ogni dimensione”.

