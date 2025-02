Intesa taglia le commissioni Pos alle imprese Confcommercio

agenzia

Accordo per 5 miliardi di credito, zero costi sui micropagamenti

MILANO, 25 FEB – Confcommercio e Intesa Sanpaolohanno firmato un accordo che mette a disposizione delle imprese associate 5 miliardi di euro di nuovi finanziamenti per favorire competitività e transizioni innovative, in linea agli obiettivi del Pnrr per i quali Ca’ de Sass ha previsto di stanziare 410 miliardi di euro. Nell’ambito dell’intesa, spiega una nota, sono previste anche commissioni agevolate per tutto il 2025 sui pagamenti Pos, con l’azzeramento di quelle relative ai micropagamenti, misura quest’ultima già attivata nel 2022 e che risponde alle esigenze delle realtà più piccole, contribuendo anche alla diffusione dei pagamenti digitali. Alle imprese di Confcommercio saranno offerte soluzioni finanziarie e condizioni dedicate, servizi di consulenza e iniziative congiunte sul territorio. L’accordo conferma la partnership che da circa un decennio punta a sostenere la crescita delle piccole e microimprese del settore, come testimoniano i circa 18 miliardi di euro di finanziamenti erogati nel periodo 2020-2024 da Intesa alle aziende del commercio al dettaglio e all’ingrosso italiane. Il rinnovo dell’accordo, ha commentato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, “è un’importante iniziativa nel quadro di una partnership di lungo termine” e offre una serie di soluzioni molto richieste dalle nostre imprese nel settore dei pagamenti”. “Apprezziamo, in particolare, l’attenzione di Intesa Sanpaolo alla digitalizzazione e ai temi Esg dei nostri associati” che “orientano la competitività presente e futura delle filiere e delle singole imprese”. “Commissioni sui micropagamenti azzerate, altre agevolazioni sui Pos e facilità di accesso al credito grazie ai nostri canali digitali ci consentiranno di supportare gli investimenti per migliorare il business. L’obiettivo che condividiamo con Confcommercio è stimolare l’innovazione tecnologica e digitale del settore, così come l’efficientamento energetico che assume un sempre maggior impatto anche sui piccoli esercizi”, ha dichiarato il responsabile della Banca dei territori di Intesa, Stefano Barrese.

