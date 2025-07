Invitalia, 22,4 milioni utile 2024, Mattarella confermato ad

agenzia

Presidente Schisani, in cda entrano Pastore e Vesentini

ROMA, 30 GIU – Invitalia chiude il 2024 in utile per 22,4 milioni di euro mentre il bilancio consolidato del gruppo chiude con un utile di pertinenza pari a 22,1 milioni di euro. E’ quanto si legge in una nota nella quale si annuncia la conferma ad amministratore delegato di Bernardo Mattarella e la nuova composizione del consiglio di amministrazione. Presidente Sergio Schisani, che succede a Rocco Sabelli. Entrano nel cda come consiglieri Stefania Pastore e Gianluca Vesentini. Confermata Claudia Colaiacomo. Nel corso del 2024, si legge, “Invitalia ha proseguito con le azioni a sostegno del sistema produttivo, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno, sostenendo oltre 62.000 tra imprese e altri beneficiari” ed ha contribuito ad attivare “oltre 16,7 miliardi di euro di investimenti tra pubblici e privati”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA