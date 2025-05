Inwit, infrastrutture condivise per la crescita sostenibile

agenzia

Sustainability day a Roma il 19 maggio

ROMA, 15 MAG – La condivisione delle infrastrutture per la crescita sostenibile del Paese. Questo il tema al centro della seconda edizione del Sustainability day di Inwit, che si terrà il 19 maggio 2025 dalle ore 11 presso la sede dell’Associazione Civita a Roma. Durante l’evento, saranno presentati i risultati dello studio di impatto “Il valore di Inwit per l’Italia”, realizzato da The European House – Ambrosetti, volto ad indagare il contributo delle infrastrutture digitali di Inwit allo sviluppo dei territori. Interverranno, tra gli altri, il presidente di Inwit, Oscar Cicchetti, il direttore generale, Diego Galli, il presidente di Associazione Civita, Gianni Letta, la vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna e il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture, Tullio Ferrante. L’appuntamento sarà trasmesso in streaming sul sito di Inwit.

