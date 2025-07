Iren, nel semestre +29% ricavi e +24% utile netto

agenzia

Dal Fabbro e Bufo, 'confermiamo la guidance 2025'

TORINO, 30 LUG – Iren ha chiuso il primo semestre 2025 “con una solida crescita di tutti i principali indicatori economici”. Il margine operativo lordo (ebitda ) è pari a 726 milioni, il 14% in più dell’analogo periodo dell’anno scorso, grazie al contributo di tutte le linee di business e al consolidamento di Egea Holding, l’utile netto è pari a 184 milioni di euro (+24%), i ricavi netti sono pari a 3,48 miliardi (+29%) e gli investimenti a oltre 900 milioni, con investimenti tecnici in crescita del 14%. L’indebitamento finanziario netto è pari a 4,2 miliardi (+4%), con un lieve incremento legato soprattutto al pagamento dei dividendi. “Approviamo oggi dei risultati molto positivi. Solidi della crescita già raggiunta che anticipa parte di quella attesa sul fine anno confermiamo la guidance con un ebitda 2025 stimato tra 1.340-1.360 milioni di euro, un utile netto tra 300-310 milioni di euro e investimenti tecnici superiori ai 900 milioni di euro” commenta Luca Dal Fabbro, presidente del gruppo. “Il primo semestre si è chiuso con una performance operativa molto solida, caratterizzata da una crescita a doppia cifra di tutti i principali indicatori, in miglioramento ancora rispetto al primo trimestre. Alla luce dell’attuale andamento, guardiamo al secondo semestre con fiducia, confermando la guidance” afferma Gianluca Bufo, amministratore delegato e direttore generale. “Il primo semestre 2025 conferma che una strategia industriale integrata con la sostenibilità rappresenta la chiave del successo. Questi risultati sono stati raggiunti grazie all’impegno e alla competenza delle oltre 11.860 persone che quotidianamente contribuiscono alla crescita del gruppo e dei territori in cui operiamo” aggiunge il vicepresidente Moris Ferretti.

