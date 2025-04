Istat, a febbraio in calo fatturato industria e servizi

agenzia

In aumento il fatturato industriale verso l'estero

ROMA, 29 APR – A febbraio tornano a diminuire su base mensile l’indice del fatturato dell’industria e quello dei servizi. Così l’Istat. Il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisce su mese dello 0,4% in valore e dell’1,3% in volume. Mentre su base tendenziale, registra un calo dell’1,5% in valore (-2,2% sul mercato interno e -0,3% su quello estero) e una flessione del 2,1% in volume (con una diminuzione del 3,5% sul mercato interno ed un incremento dello 0,4% su quello estero). Per i servizi si stima una diminuzione congiunturale dell’1,3% in valore e in volume, e tendenziale dell’1,2% in valore e del 2,7% in volume.

