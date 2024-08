Istat, a giugno occupazione +0,1%, disoccupazione al 7%

agenzia

Tasso di occupazione al 62,2%. Disoccupazione giovani al 20,5%

ROMA, 01 AGO – A giugno 2024, rispetto al mese precedente, l’occupazione aumenta (+0,1%, pari a +25mila unità) per gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi, i 25-34enni e gli ultracinquantenni; cala invece tra le donne, i dipendenti a termine, i 15-24enni e i 35-49enni. Lo rende noto l’Istat. Il tasso di occupazione sale al 62,2% (+0,1 punti). Il numero di persone in cerca di lavoro aumenta (+1,3%, pari a +23mila unità) per entrambe le componenti di genere e tra i 35-49enni, mentre diminuisce tra i 15-24enni e gli ultracinquantenni. Il tasso di disoccupazione sale al 7,0% (+0,1 punti), quello giovanile al 20,5% (+0,1 punti).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA