Istat, ancora in calo fiducia imprese, sale per consumatori

agenzia

Il clima tra le imprese peggiora per il quarto mese consecutivo

ROMA, 26 LUG – A luglio è ancora in calo il clima di fiducia delle imprese rilevato dall’Istat: l’indice che scende per il quarto mese consecutivo, da 94,5 a 94,2. Migliora ancora, invece, il clima di fiducia dei consumatori, in crescita “senza interruzioni dallo scorso maggio”: l’indice, che sale da 98,3 a 98,9. raggiunge il valore più elevato da febbraio 2022.

