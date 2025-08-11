agenzia
Istat, carrello della spesa luglio accelera a +3,2% da 2,8%
Lieve calo risptto alla stima preliminare che indicava +3,4%
ROMA, 11 AGO – A luglio il tasso di variazione su base annua dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona il cosiddetto ‘carrello della spesa’ mostrano una dinamica in accelerazione: sale su base annua da +2,8% a +3,2% (la stima preliminare indicava +3,4%). Lo rende noto l’Istat aggiungendo che aumentano i prezzi anche per i prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2,0% a +2,3%).
