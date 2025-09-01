Istat, disoccupazione luglio scende al 6%, più bassa da 2007

agenzia

Quella giovanile cala al 18,7%

ROMA, 01 SET – Il tasso di disoccupazione a luglio cala al 6,0% (-0,3 punti rispetto a giugno), il livello più basso dal giugno 2007. Quello giovanile scende al 18,7% (-1,4 punti). Lo rileva l’Istat sottolineando che nel mese i disoccupati sono diminuiti di 74mila unità, calo che riguarda entrambe le componenti di genere ed è diffuso in tutte le classi d’età. I disoccupati sono un milione e 532mila.

