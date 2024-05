Istat, export marzo -1,7% su mese, -8,9% anno

agenzia

Import -11,2% su anno. Saldo commerciale marzo +4.341 milioni

ROMA, 16 MAG – A marzo 2024 si stima una flessione congiunturale per le esportazioni (-1,7%) e una crescita per le importazioni (+1,5%). Lo rileva l’Istat sottolineando che su base annua l’export flette dell’8,9% in termini monetari e del 10,3% in volume. L’import registra una flessione tendenziale in valore dell’11,2% mentre in volume, si riduce del 6,4%. Il saldo commerciale a marzo 2024 è pari a +4.341 milioni di euro (era +3.327 milioni a marzo 2023). Il deficit energetico (-3.804 milioni) si riduce rispetto a un anno prima (-6.285 milioni).

