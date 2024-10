Istat, export risale ad agosto (+0,3%) ma in un anno -6,7%

agenzia

Import -0,7% su mese; scende del 5,7% in un anno

ROMA, 17 OTT – Ad agosto 2024 si stima una crescita congiunturale modesta per le esportazioni (+0,3%) e una flessione contenuta per le importazioni (-0,7%). L’aumento su base mensile dell’export è sintesi di un incremento per l’area extra Ue (+1,3%) e di una riduzione per l’area Ue (-0,7%). Nel trimestre giugno-agosto 2024, rispetto ai tre mesi precedenti, l’export si riduce dell’1,5%, l’import è pressoché stazionario (-0,1%). Ad agosto 2024 l’export diminuisce su base annua del 6,7% in valore e del 10,7% in volume. L’import registra una flessione tendenziale del 5,7% in valore; in volume, le importazioni si riducono del 7,4%.

