Istat, il Pil frena, nel secondo trimestre -0,1%

agenzia

Su base annua aumento dello 0,4%.

ROMA, 30 LUG – Cala nel secondo trimestre del 2025 l’economia italiana: il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e aumentato dello 0,4% in termini tendenziali. Lo rende noto l’Istat nella stima preliminare. Nel primo trimestre la crescita era stata dello 0,3% a livello congiunturale dello 0,7% tendenziale. La crescita dell’economia italiana acquisita per il 2025 è pari a +0,5%. Le ultime previsioni ufficiali del governo, contenute nel Dfp, indicano per quest’anno un aumento del Pil dello 0,6%.

