Istat: la Sicilia resta la regione in Italia con la crescita più alta del Pil: +2,1%

Economia

Soddisfatto il presidente della Regione Sshifani: «Frutto di strategia mirata a valorizzare risorse»

«I dati diffusi oggi dall’Istat rappresentano una conferma importante dell’efficacia delle politiche messe in campo dal mio governo. La nostra Isola, insieme all’Abruzzo, registra la crescita del Pil più alta d’Italia nel 2023, pari al +2,1%, il doppio rispetto alla media nazionale. È un risultato che ci rende orgogliosi e che testimonia come il Mezzogiorno, e in particolare la Sicilia, stiano tornando ad essere motori attivi dell’economia italiana». Lo dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, commentando i dati diffusi da Stefano Menghinello, direttore del Dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali dell’Istat, nel corso di un’audizione parlamentare sul federalismo fiscale.