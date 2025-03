Istat, l’inflazione sale a marzo, prezzi +2,0% sull’anno

agenzia

L'Indice per l'intera collettività aumenta dello 0,4% su mese

ROMA, 31 MAR – Rimbalzo dell’inflazione. Secondo le stime preliminari, nel mese di marzo 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su base mensile e del 2,0% su marzo 2024, dal +1,6% del mese di febbraio. E’ quanto diffonde l’Istat “Tale evoluzione – sottolinea l’Istituto – risente principalmente dell’andamento delle componenti più volatili dell’indice. Sono infatti in accelerazione su base tendenziale sia i prezzi dei Beni energetici (+3,2%, da +0,6%), spinti dalla componente non regolamentata (+1,3%, da -1,9%), sia quelli degli Alimentari non lavorati (+3,3%, da +2,9%)”. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto “carrello della spesa”) risultano a marzo del 2,1% più elevati rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mentre la crescita tendenziale dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto resta ferma a +1,9%.

