Istat, migliora la fiducia di consumatori e imprese

Per le famiglie recupero parziale del calo di agosto

ROMA, 26 SET – A settembre si stima un miglioramento del clima di fiducia dei consumatori (da 96,2 a 96,8) e un incremento marginale dell’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese (da 93,6 a 93,7). Lo rileva l’Istat, sottolineando che la fiducia dei consumatori recupera parzialmente il calo dello scorso mese: la crescita è sostenuta soprattutto dall’evoluzione positiva delle opinioni sia sulla situazione economica generale sia sull’opportunità di acquisto di beni durevoli. Per le imprese, segnali positivi provengono dai giudizi sugli ordini nell’industria e dalle attese su ordini e vendite nei servizi.

