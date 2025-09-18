Istat, prezzi abitazione rallentano, rimbalzo a Milano (+2%)

agenzia

Si attenua crescita volumi compravendite (da +11,2% a +8,1%)

ROMA, 18 SET – Nel secondo trimestre 2025 l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 3,9% nei confronti dello stesso periodo del 2024 (era +4,4% nel primo trimestre). Lo stima in via preliminare l’Istat evidenziando “una leggera decelerazione rispetto al primo trimestre 2025”. Questi andamenti si manifestano in un contesto di crescita attenuata dei volumi di compravendita: +8,1% la variazione tendenziale registrata nel secondo trimestre 2025 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale dopo l’11,2% del trimestre precedente. A Roma si registra un incremento su base annua del 4,4% (in rallentamento rispetto al +6,5% del trimestre precedente); seguono Milano, dove si evidenzia un rialzo tendenziale del 2,0% (in forte ripresa dopo il -0,1% del primo trimestre) e Torino, che segna una crescita pari all’1,9% (in decelerazione dal +6,4% del trimestre precedente).

