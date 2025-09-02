Istat: prezzi servizi in aumento dello 0,8% nel II trimestre

agenzia

Ma per le imprese scendono dello 0,1%

ROMA, 02 SET – Nel secondo trimestre 2025 i prezzi delle prestazioni dei servizi da imprese all’universo della clientela (BtoAll), che comprende oltre alle imprese private, i consumatori e l’Amministrazione pubblica, registrando un aumento dello 0,8% mentre la crescita tendenziale passa dal 3.8% del primo trimestre 2025 al 3,4% del secondo. E’ quanto afferma l’Istat nella nota flash sui prezzi dei servizi. Nello stesso periodo in esame i prezzi alla prestazione di servizi da imprese ad altre imprese (Bto-B)diminuiscono dello 0,1% su base congiunturale e crescono del 3,3% su base tendenziale (era +4,0% il trimestre precedente). “Nel secondo trimestre 2025, per il mercato business, i prezzi alla produzione dei servizi sono pressoché stazionari in termini congiunturali. Tale dinamica è sintesi di andamenti differenziati dei prezzi, in aumento per i servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese e i servizi di informazione e comunicazione, in calo per i servizi di trasporto e magazzinaggio; stabili i prezzi delle attività professionali, scientifiche e tecniche. Su base annua, la crescita dei prezzi alla produzione dei servizi per il mercato business si attenua: tranne che per i servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, si rilevano rallentamenti diffusi”, commenta l’Istat

