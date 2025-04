Istat, sale propensione a risparmio famiglie, +9% nel 2024

agenzia

Il tasso di profitto delle imprese cala al 43,3%

ROMA, 03 APR – Nel 2024 il reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 2,7% e il loro potere d’acquisto dell’1,3%. La spesa per consumi finali cresce dell’1,7% e la propensione al risparmio delle famiglie sale al 9,0%, dall’8,2% del 2023. Il tasso di investimento scende al 9,3% dal 10,2% del 2023. Lo indica l’Istat diffondendo i conti nazionali per settore istituzionale. Il tasso di profitto delle società non finanziarie cala al 43,3% (dal 46,1% del 2023), per la diminuzione del risultato lordo di gestione del 5,2% a fronte di una modesta crescita del valore aggiunto (0,9%). Il tasso di investimento si mantiene sostanzialmente stabile al 22,0%. Nel 2024 il valore aggiunto generato dal complesso dell’economia nazionale è aumentato del 2,3% rispetto all’anno precedente, in forte rallentamento rispetto alla dinamica positiva osservata nel precedente biennio (+9,1% nel 2022, +6,7% nel 2023). Bene il valore aggiunto generato dall’attività delle amministrazioni pubbliche che è aumentato del 5,2% rispetto all’anno precedente (+2,4% nel 2023), fornendo un contributo di 0,7 punti percentuali alla crescita complessiva nazionale.

