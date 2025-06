Istat,atteso aumento Pil dello 0,6% nel 2025, +0,8% nel 2026

agenzia

Traina la domanda interna, dai dazi contributo negativo

ROMA, 06 GIU – Il Pil italiano è atteso in crescita dello 0,6% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026, dopo essere aumentato dello 0,7% nei due anni precedenti. L’aumento del Pil, nel biennio di previsione, verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna, mentre la domanda estera fornirebbe un contributo negativo in entrambi gli anni (-0,2 e -0,1 p.p.). Lo rende noto l’Istat, spiegando che lo scenario per la domanda estera sconta l’ipotesi di un’attenuazione nella seconda parte del 2025 dell’incertezza sui dazi Usa. “Si ipotizza comunque un impatto negativo dei dazi sul commercio mondiale e sulle prospettive di crescita internazionali”, aggiunge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA