Isybank piace ai giovani, App più scaricata su dispositivi Apple

agenzia

Valitutti: "Arriva isySalvadanaio Promuovere valore risparmio"

MILANO, 04 OTT – Isybank, la banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo, ha raggiunto la vetta della classifica delle app gratuite dell’App Store risultando la più scaricata in Italia sui dispositivi Apple. Su Isybank, intanto, arriva l’ultima novità che punta sul valore del risparmio e sul miglioramento della consapevolezza finanziaria. Si tratta di isySalvadanaio, il servizio gratuito che consente di accantonare piccole o grandi cifre direttamente in app. Una iniziativa che arriva a poche settimane dal mese del risparmio. Isybank sta continuando la sua crescita grazie un’offerta sempre più “completa, semplice e innovativa, che nasce dall’ascolto delle esigenze e delle richieste dei clienti”. Il suo gradimento, in particolare tra i giovani, è “confermato dal fatto che nei primi giorni di ottobre, l’app ha raggiunto la vetta della classifica delle app gratuite dell’App Store”. “Promuovere il valore del risparmio e la consapevolezza finanziaria anche attraverso l’uso di strumenti digitali semplici è una nostra priorità, in particolare verso i giovani, cui isybank dedica attenzione costante”, afferma Antonio Valitutti, amministratore delegato di isybank. “IsySalvadanaio – prosegue – consente di approcciare il risparmio in maniera facile e immediata: come tutta la nostra offerta, nasce ascoltando le richieste dei nostri clienti, che accompagniamo nel realizzare i propri progetti, dai più piccoli a quelli più importanti, mettendo da parte somme di denaro quasi senza accorgersene, e promuovendo così comportamenti virtuosi per crescere nel tempo insieme a noi”.

