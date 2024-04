Ita, perdita 2023 giù a 5 milioni, ricavi 2,4 miliardi

agenzia

I passeggeri traportati sono stati 15 milioni

ROMA, 27 MAR – Migliorano i conti di Ita Airways nel 2023. La compagnia archivia l’anno con una perdita netta di 5 milioni di euro, in miglioramento di 481 milioni rispetto al 2022. I ricavi totali sono stati pari a 2,4 miliardi mentre l’Ebitda è positiva per 70 milioni. I passeggeri trasportati sono stati circa 15 milioni (+47%). Il break even è stato raggiunto con un anno di anticipo. “Si tratta di risultati estremamente positivi”, ha detto il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi, nella conferenza stampa di presentazione dei risultati 2023.

