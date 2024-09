Ita, torna il logo Alitalia, affiancherà il marchio

agenzia

Turicchi: 'non è operazione nostalgia ma stessi valori'

MILANO, 27 SET – Alitalia tornerà a volare. Entro la fine del 2024 l’identità visiva di Ita Airways si arricchirà di “un elemento che omaggia la storia dell’aviazione e del Paese”, a fianco del nome Ita Airways, compare la citazione “inspired by Alitalia”. “Non è un’operazione nostalgia” ha commentato il presidente Antonio Turicchi ma un riconoscimento a un brand “che ha ispirato, con la sua eccellenza pionieristica nel trasporto aereo e il ruolo di straordinario ambasciatore del Made in Italy nel mondo, i valori di Ita Airways”. “I numeri della semestrale approvata oggi confermano il processo di crescita della Compagnia già avviato lo scorso anno, con risultati migliori rispetto ai primi sei mesi del 2023” ha dichiarato il Presidente di Ita Airways Antonino Turicchi. “Siamo davvero contenti, inoltre, di aver inaugurato i nostri nuovi uffici a Milano, a dimostrazione della grande importanza che rivestono, per la Compagnia, la Città e l’aeroporto di Linate, dove il prossimo anno sarà rinnovata la nostra lounge”.

