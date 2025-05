Italgas, l’utile trimestrale balza del 43% a 168,7 milioni

agenzia

Al via il percorso di integrazione di 2iRete Gas

MILANO, 07 MAG – Italgas ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi totali in crescita del 6,5% a 459,3 milioni. L’utile netto è balzato del 43,5% a 168,7 milioni è il margine operativo lordo è salito del 22,7% a 399,7 milioni. In crescita da 341,6 a 412,1 milioni il flusso di cassa operativo, con un indebitamento netto di 6,55 miliardi di euro. Il gruppo ha iniziato il percorso di integrazione di 2i Rete Gas “in linea con il Piano Strategico 2024-2030”, si legge in una nota. In questa prima fase è in corso l’integrazione societaria e dei sistemi informativi per “conseguire rapidamente” le prime sinergie.

