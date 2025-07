Italgas, ricavi semestre oltre 1,13 miliardi, utile +31,1%

agenzia

Gallo, 'completata integrazione di 2i Rete Gas in soli 90 giorni

MILANO, 24 LUG – Italgas ha chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi in crescita del 29,2% a 1,13 miliardi di euro. In rialzo del 27,8% il margine operativo lordo a 857,5 milioni e del 38,9% l’utile operativo, mentre il risultato netto ha segnato un progresso del 31,1% a 316,6 milioni di euro. “Abbiamo dato vita al primo operatore europeo della distribuzione del gas con più di 4mila comuni e quasi 13 milioni di clienti serviti – commenta l’amministratore delegato Paolo Gallo – oltre 155 mila chilometri di reti e circa 6.500 dipendenti. L’integrazione di 2i Rete Gas, completata in soli 90 giorni è il risultato della nostra capacità di affrontare attività molto complesse, con un’organizzazione ad hoc articolata su numerosi gruppi di lavoro”.

