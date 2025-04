Italia in prima fila nel design con 6,3 miliardi fatturato

agenzia

Roscio (Intesa), in 4 anni a imprese made in Italy 20 miliardi

MILANO, 09 APR – Italia prima in Europa per le attività di design specializzato: 6,3 miliardi di euro di fatturato (il 16,4% del totale Ue 27), circa 70 mila addetti, quasi il 20% del totale europeo, seguita da Francia e Germania. Lo evidenzia lo studio ‘Le prospettive per le filiere del Made in Italy’ a cura del Research Department Intesa Sanpaolo presenta nell’ambito del Salone del mobile di Milano. I mercati internazionali continueranno a costituire – viene evidenziato – un driver fondamentale per la crescita delle imprese del Made in Italy: la propensione all’export è attesa salire al 77,2% nel 2027 (era del 60% nel 2012). A fare da traino sarà soprattutto la fascia alta della gamma produttiva: la quota di mercato italiana sui prodotti ad elevato prezzo è pari all’11,2%, rispetto ad una quota del 4,6% sui prodotti a prezzi medi e bassi. “Supportiamo le filiere dell’Italian Style in investimenti sostenibili e ricerca di nuovi corridoi internazionali. In quattro anni abbiamo erogato alle imprese clienti del made in Italy circa 20 miliardi di euro di finanziamenti per internazionalizzazione, gestione del business, crescita dimensionale e passaggio generazionale”, ha sottolineato Anna Roscio, executive director sales & marketing imprese divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA