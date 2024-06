Italia maglia nera Ocse per fecondità, 1,2 figli per donna

agenzia

Presentato a Parigi il rapporto 'Society at a Glance 2024'

PARIGI, 20 GIU – Italia maglia nera Ocse per if igli: secondo quanto si legge nel rapporto dell’Ocse, ‘Society at a Glance 2024’, pubblicato oggi a Parigi, il Tasso di fecondità totale (TFT) “più basso si registra in Italia e in Spagna, con 1,2 figli per donna e più, in particolare, in Corea con un tasso stimato di 0,7 figli per donna nel 2023”. La diminuzione, precisa l’Ocse nel documento, “è andata di pari passo con l’aumento dell’età in cui le madri hanno il primo figlio, cifra che è cresciuta da 26,5 anni nel 2000, in media Ocse, a 29,5 nel 2022”.

