Italia più pessimista, peggiora fiducia di consumatori e imprese

Istat, per le aziende terzo calo consecutivo, ai minimi dal 2021

ROMA, 28 NOV – Peggiora a novembre il clima di fiducia di consumatori e imprese. Secondo le stime Istat, sia l’indice dei consumatori sia l’indicatore composito delle imprese sono in diminuzione (da 97,4 a 96,6 e da 93,4 a 93,1 rispettivamente). Tra i consumatori, si evidenzia un peggioramento soprattutto delle opinioni sulla situazione economica generale e su quella futura: il clima economico cala da 99,7 a 97,8 e quello futuro si riduce da 95,0 a 93,8. Più contenuto il calo del clima personale (da 96,6 a 96,2) e di quello corrente (da 99,2 a 98,7). Tra le imprese il clima di fiducia delle imprese scende per il terzo mese consecutivo rimanendo su un livello minimo da aprile 2021. Il calo è dovuto al peggioramento nel comparto dei servizi di mercato (da 95,2 a 93,7) e in quello delle costruzioni (da 103,9 a 101,5) .

